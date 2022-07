Stiri pe aceeasi tema

- Pe sectiunea Bazias a fluviului debitul va fi in scadere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 2.150 metri cubi pe secunda (mc/s), sub media multianuala a lunii iulie, de 5.350 mc/s, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana pe 23…

- ALERTA: COD PORTOCALIU de inundații in județul Alba, pana maine. Zonele vizate ALERTA: COD PORTOCALIU de inundații in județul Alba, pana maine. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a actualizat codul de inundații valabil și pentru județul Alba astazi, 29 mai. COD PORTOCALIU…

- Cod galben de inundații in județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Viituri, torenți și scurgeri de pe versanți Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor București a emis un o avertizare hidrologica pentru evenimente imediate valabila pentru mai multe județe: Alba, Hunedoara și Sibiu. Ca…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) se va situa sub media multianuala in luna mai si peste in lunile iunie si iulie, in timp ce regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30% si 100% din mediile lunare, reiese din prognoza…