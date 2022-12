Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste in urmatoarele zile pana la valoarea de 7.000 metri cubi de secunda (mc/s), situandu-se peste media multianuala a lunii decembrie (5.200 mc/s), arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana la 31 decembrie 2022. In aval de Portile de Fier, debitele vor fi in general in scadere, exceptand primele zile ale intervalului de prognoza, cand vor fi in crestere pe sectoarele Bechet – Tr. Magurele si Braila – Tulcea. Pentru luna decembrie, hidrologii au estimat un debit maxim al…