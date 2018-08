Stiri pe aceeasi tema

- Criza medicamentelor este o problema globala si des intalnita, insa trebuie gestionata urgent, in special pentru medicamentele critice, pentru a evita orice impact negativ asupra pacientilor.

- Resursele de energie primara au crescut in primele sase luni din 2018 cu 4,5%, la 17,045 milioane de tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 33,984 miliarde kWh, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- MAI informeaza ca, in urma ploii torentiale de luni, au fost semnalate efecte negative in Bucuresti, dar si in 41 de localitati din 20 de judete, fiind inundate 27 de case, 72 de curti, 85 de subsoluri, 12 strazi si 117 fantani, iar peste 10.00 de oameni nu au energie electrica.

- Probleme cu alimentarea cu energie electrica se inregistreaza la Popești, Ploscuțeni, Andeiașu de Jos, Reghiu și Șindrilari. Conform datelor primite de la Electrica, situația la Gologanu a fost remediata. Conform datelor primite de la IPJ, la intrarea in loc Domnești, sensul…

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 4,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Avansul productiei a avut loc „datorita cresterii industriei prelucratoare…