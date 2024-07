Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Timisoara, referindu-se la incidentul legat de intarzierea livrarii bagajelor pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, ca va cere directorului interimar sa cerceteze acest caz.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-a aprobat memorandumul intre Romania și Ungaria pentru a se reface legatura feroviara intre Timișoara și Szeged. Pe termen lung este in plan și construcția unei linii feroviare de mare viteza intre București și Budapesta, proiect convenit…

- In luna aprilie 2024, Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș a inregistrat 17 pasageri provenind din curse interne, potrivit unei situații statistice prezentata de Asociația Aeroporturilor din Romania. Conform sursei citate, pe primele trei locuri ale ierarhiei se afla Aeroporturile Otopeni…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 3 iunie, ca firma care a facut Podul de la Braila cere CNAIR 230 de milioane de lei ca sa dea drumul la circulatie, desi proiectul este finalizat pe ambele maluri undeva la 90%. Ministrul spune ca asta inseamna rea vointa…

- Intr-un studiu realizat la nivel european a fost masurata calitatea aerului in diferite orașe. Pe harta se regasește și Romania. Din cele 375 de orașe monitorizate, București, Cluj, Timișoara, Targu Mureș sau Iași se afla in jurul locului 300 in topul celor mai curate (nepoluate) orașe din Europa. Spus…

- ”Asta e, a venit banațeanul de Grindeanu sa faca autostrada in Moldova. Buzaul nu e in Moldova, și va rog frumos sa nu ma jigniți. Dar a venit și un buzoian care, totuși, impreuna cu domnul Grindeanu și restul colegilor din Guvern am inceput sa aducem timișorenilor ce e corect sa aducem”. Marcel Ciolacu,…

- ”Piata rezidentiala a inceput anul 2024 in forta, cu un prim trimestru incheiat cu o crestere de 18% a numarului tranzactiilor cu apartamente in Bucuresti, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent”, potrivit datelor Colliers. In restul tarii, cererea pe piata rezidentiala a marcat cresteri…