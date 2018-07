DearCar, aplicaţia de chat pentru soferi care funcţionează pe baza numărului de înmatriculare (Aplicatii) Creata de un grup de dezvoltatori romani, DearCar este o aplicatie disponibila gratuit pentru iOS si Android, prin care soferii pot comunica foarte usor intre ei doar pe baza numarului masinii. Astfel, soferii isi pot solicita ajutor unii altora in trafic, isi pot transmite mesaje utilitare sau atentionari. Si pietonii pot intra in aplicatie inregistrandu-se cu nickname, fara alte date personale, pentru a transmite mesaje soferilor din trafic. „Sunt unul dintre milioanele de soferi din Romania si ma lovesc zilnic de problemele din trafic. Toate acestea ne fac sa fim agresivi la volan si mai nervosi… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A. au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației despre faptul ca in perioada 16 iulie – 21 iulie 2018 vor efectua lucrari de amenajare a trecerii de cale ferata pe ruta Episcopia Bihor – Halmeu și a drumului DN1C Halmeu…

- Aplicatia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizata de psihologi ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca este in Top 50 al aplicatiilor din Romania dedicate stilului de viata, aceasta avand scopul de a reduce emotiile negative nesanatoase, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pana in 31 august, politiile din 25 de state europene, printre care si Romania si IPJ Alba deruleaza campania de prevenire ”Protect your pocket”( “Atentie la buzunare”). Printre mesajele preventive ale campaniei sunt trei spoturi video prin care populatia este informata si atentionata cu privire la…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si procurorii DIICOT au derulat perchezitii in municipiul Sibiu si au pus in executare 4 mandate de aducere, in urma unui ordin european de ancheta, solicitat de autoritatile belgiene, intr-un dosar privind infractiuni de evaziune…

- Trei barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat beti la volan si au fost trasi pe dreapta de politisti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 15.06, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe un DC neclasificat din comuna ...

- Doua noi soluții de tip Smart City au fost implementate in municipiul Alba Iulia. Este vorba despre o stație de monitorizare a calitații aerului, combinata cu un sistem inteligent de masurare a volumului de trafic. Platforma pune la dispoziția Primariei date utile cu privire la volumele de trafic rutier…

- Facebook continua eforturile pentru imbunatatirea serviciilor WhatsApp, versiunea pentru Android a aplicatiei primind o noua functie Group Calls, care permite folosirea apelurilor de voce si apeluri video pentru a discuta cu pana la 4 persoane in acelasi timp. WhatsApp suporta de ceva timp initierea…

- Satui sa plateasca bani grei pe CASCO și RCA, șoferii din Romania ar putea sa scada costul politei de asigurare cu pana la 40%. Asta doar daca accepta montarea pe masina a unui dispozitiv electronic, care sa le monitorizeze stilul de condus. Acest dispozitiv este deja folosit de mai…