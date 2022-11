Dean Lewis a lansat albumul “The Hardest Love”. Calatoria uluitoare a cantarețului și compozitorului australian pana in topul topurilor muzicale globale va atinge, cu siguranța, cote și mai mari odata cu lansarea celui de-al doilea album al sau, “The Hardest Love”. Dupa ce și-a petrecut ultimele trei luni avand spectacole sold out in SUA, Europa și Marea Britanie, Dean se intoarce acasa saptamana viitoare pentru etapa australiana din turneul sau global Sad Boi Winter Summer. Lansarea albumului “The Hardest Love” urmeaza ceea ce a fost un 2022 remarcabil pentru Dean. Pe masura ce sosește inapoi…