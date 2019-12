Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și-a manifestat îngrijorarea fața de blocarea lucrarilor la drumul expres Craiova-Slatina Pitești, dupa schimbarea guvernului. În prezent, se lucreaza pe șantierul șoselei de mare viteza.

- Lucrarile petnru modernizarea strazii Navodari sunt in grafic. reprezentantii Primariei Calarasi au anuntat ca in urmatoarele 10 zile se va turna asfalt si va incepe refacerea trotuarelor.

- Prefectul de Timiș a convocat joi, 24 octombrie, o ședința la Primaria Margina. La aceasta au participat Inspectorul Șef al IPJ Timiș, adjunctul ISU Timiș, directorul regional al CNAIR-DRDP Timișoara, reprezentanții CFR și primarul comunei Margina. Principala discuție ”a fost legata de aglomerarea…

- Circulatia pe podul Straulesti a fost redeschisa, joi, dupa finalizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare desfasurate de Primaria Capitalei, prin Administratia Strazilor si Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti. Lucrarile incepusera in octombrie anul trecut.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat astazi lucrarile care se executa pe tronsonul Malini-Slatina-Gainești. Gheorghe Flutur a spus ca dupa ce in primavara instituția pe care o conduce a reabilitat din resurse proprii tronsonul aflat pe teritoriul comunei Malini, in…

- Asteptata de mai bine de 10 ani, de cand americanii de la Ford au cumparat fabrica de automobile din Craiova, „Autostrada Ford” – Drumul expres Craiova Pitesti intra abia acum in linie dreapta: lucrarile au demarat cu cinci luni intarziere, la cererea agricultorilor, dupa cum sustine CNAIR.

- La inceputul lunii iunie, Drumul județean 609, care leaga localitațile timișene Ohaba Lunga și Ohaba Romana, s-a surpat din cauza ploilor abundente și a viiturilor. The post Drum surpat in Timiș! Au inceput lucrarile de reparație, dar mai dureaza appeared first on Renasterea banateana .