Dealerul cu troler rămâne în arest Stupefiantele au fost comercializate catre diferite persoane cu ocazia participarii la festivalurile de muzica electronica desfasurate in diverse orase ale tarii. „La data de 04.11.2019, inculpatul I. C. E. s-a deplasat in Anglia de unde a procurat cantitatea de 93,42 grame pulbere care contine Amfetamina cu Cofeina, 41,82 grame fragmente solide care contin Cocaina, un numar de 101 comprimate ecstasy si cantitatea de 147,01 grame pulbere care contine Ketamina, pe care le-a disi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

