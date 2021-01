Dealer de droguri și fără permis, prins din întâmplare de polițiștii din Iași Polițiștii care au intervenit la un accident grav din județul Iași au descoperit intamplator și un tanar. Acesta a recunoscut fara probleme ca este dealer de droguri. In timp ce faceau verificari legate de accident, polițiștii au observat un șofer care nu a respectat indicațiile lor. L-au oprit, iar cel aflat la volan le-a marturisit ca nu avea permis de conducere, potrivit Ziarul de Iași. Tanarul a recunoscut ca este dealer de droguri Intrebat cu ce se ocupa, tanarul a recunoscut ca este dealer de droguri. Acesta cumpara gramul de canabis cu 40 de lei și il vindea cu 50-55 lei. Polițiștii au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

