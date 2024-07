Stiri pe aceeasi tema

- „Deadpool & Wolverine”, cel mai recent film din universul Marvel, a spulberat așteptarile criticilor. Pe fondul scepticismului legat de filme cu supereroi, ”Deadpool 3” a strans 205 milioane de dolari in weekendul de debut. Asta in box office-ul nord-american. La nivel global, 433 de milioane de dolari.…

- Dupa aproape trei decenii de la lansarea iconica a filmului „Twister” din 1996, care a revoluționat percepția asupra tornadelor, universul tornadelor revine pe marele ecran cu un nou capitol captivant, cu „Twisters”. Universul tornadelor se intoarce cu „Twisters” „Twisters”, un remake modernizat al…

- Filmul „Twisters”, o continuare a „Twister” din 1996, a strans la debutul in box office-ul nord-american 80,5 milioane de dolari din 4.151 de cinematografe. La inceputul weekendului, se preconiza ca va genera intre 50 si 55 de milioane de dolari, potrivit Variety.

- "Bad Boys: Ride or Die" de la Sony, a patra parte din seria politistilor prieteni cu Will Smith si Martin Lawrence, a debutat in forta, cu incasari de 56 de milioane de dolari din 3.885 de sali de cinema. De asemenea, filmul a debutat si in box office-ul international cu 48,6 milioane de dolari, ajungand…

- Prequel-ul Warner Bros. "Furiosa: A Mad Max Saga" se confrunta cu animatia "The Garfield Movie" de la Sony pentru primul loc in clasamentul box office in weekendul de Memorial Day. Fiecare film a generat aproximativ 25 de milioane de dolari in weekend si aproximativ 31 de milioane de dolari pana luni.…