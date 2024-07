Stiri pe aceeasi tema

- "Deadpool & Wolverine", continuarea super-eroului Disney, a strans 205 milioane de dolari in weekendul de debut la box office-ul nord-american, fiind al optulea cel mai bun debut din toate timpurile, inaintea filmului "Black Panther" din 2018 (202 milioane de dolari) si dupa "Jurassic World" din…

- Așa cum spuneam in review-ul pentru Inside Out 2, publicat chiar ieri , Disney is back. The Mouse House revine in fruntea box-office-ului in acest an cu Inside Out 2, care se va lupta pana la sfarșitul anului pentru coroana cu Deadpool & Wolverine, o alta producție Disney. Pana aflam insa ce start ia…

- BEI acorda garanții de credite Banca Europeana de Investiții ( BEI ) a semnat cu Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și BCR un acord de garantare de credite de pana la 750 de milioane de euro, cu garanție finanțata prin PNRR, transmit bancile implicate in acest acord. Astfel, BEI acorda garanții de credite…

- Astazi se implinesc 15 ani de la moartea legendarului Michael Jackson, un icon cultural a carui influența și moștenire continua sa genereze venituri colosale. Deși a parasit aceasta lume pe 25 iunie 2009, cu datorii de 500 de milioane de dolari, averea sa a crescut spectaculos, consolidandu-și poziția…

- Compania, care dezvolta software care automatizeaza sarcini si procese repetitive, a declarat ca CEO-ul Rob Enslin se va retrage la 1 iunie si va fi inlocuit de cofondatorul Daniel Dines, care a demisionat din functia de co-CEO pe 31 ianuarie. Actiunile UiPath au scazut cu aproximativ 20% de cand Enslin…

- Chitara acustica Framus Hootenanny cu 12 corzi a fost gasita intr-un pod, dupa ce a fost considerata pierduta timp de peste 50 de ani, au declarat cei care au organizat licitatia. A fost vanduta pentru 2,9 milioane de dolari (2,3 milioane de lire sterline) printr-o licitatie telefonica la Hard Rock…

- Noul terminal de marfa RO-RO, investiție care depașește 82 de milioane de dolari, a fost inaugurat, miercuri, in Portul Constanța Sud – Agigea, in prezența unor oficiali romani, cat și a reprezentanților din partea companiei care a dezvoltat proiectul, DP World. Printre aceștia s-au aflat premierul…