Dead Can Dance in concert la Arenele Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Formația DREAM THEATER va ajunge la București pe 29 mai 2022, pentru a prezenta live publicului din Romania noul produs discografic intitulat „A View From The Top Of The World”, material ce va fi lansat pe 22...

- Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti si pe 19 octombrie la /FORM SPACE din Cluj-Napoca. Primele 200 de bilete au pret earlybird. Tarja Turunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele…

- Ieri, pe 2 august, a fost ziua cea mai fierbinte din ultimii ani in Romania. Temperaturile caniculare de 41 de gade la umbra, resimțite la 48 de grade la nivelul solului, au facut ravagii. De altfel intreaga Europa este sub canicula, iar in Turcia sunt incendii devastatoare ca urmare a temperaturilor…

- Supergrupul american Foreigner revine in Romania, duminica, pe 29 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber! Primele 200 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare pe 2 iulie la ora 10:30. Foreigner se numara printre cele mai populare si longevive formatii de rock din lume, chiar…

- Armin van Buuren va susține pe data de 25 septembrie un show solo la București, in Piața Constituției, transmit organizatorii evenimentului intr-un comunicat oficial. Renumitul DJ promite un concert spectaculos și o atmosfera de neuitat.Artistul va deschide seria evenimentelor anuale „Sound of Bucharest”.…

- Ieri, a murit Ion Ghitulescu, o legenda a radioului romanesc.Renumitul comentator de la "Fotbal minut cu minut" devenise celebru cand a transmis pentru ascultatorii din Romania aselenizarea misiunii Apollo 11, in 1969, dar era si mai cunoscut pentru emisiunea "Fotbal Minut cu Minut".Ion Ghitulescu avea…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața a 2.500 de fani. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat…

- Trupa Vama va sustine primul concert cu public din acest an pe 29 iulie, la Arenele Romane, acces fiind permis doar persoanelor vaccinate. Formatia va canta live, timp de doua ore, incepand cu ora 21,00, in fata a 2.500 de fani, conform normelor in vigoare evenimentul fiind disponibil doar…