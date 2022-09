Stiri pe aceeasi tema

- Culoarea uniformei de spital a angajaților Spitalului Județean de Urgența, aleasa de Organizatia Mondiala a Sanatatii, a fost modul prin care aceștia au marcat „Ziua internationala pentru siguranta pacientului”, a carei tema de anul acesta este ” folosirea sigura a medicamentelor”. In fiecare an, in…

- Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacientului, marcata la data de 17 septembrie, are ca tema in acest an „Siguranța Medicamentelor”, iar Administrația Prezidențiala se alatura din nou acestei inițiative. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, administrarea incorecta a medicamentelor provoaca…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat astazi, incepand cu ora 20:00, in portocaliu, pentru a marca Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului, informeaza Administratia Prezidentiala .Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului are ca tema in acest an „Siguranta Medicamentelor”, iar Administratia Prezidentiala…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat sambata, incepand cu ora 20,00, in portocaliu, pentru a marca Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului, informeaza Administratia Prezidentiala. Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului are ca tema in acest an "Siguranta Medicamentelor", iar Administratia Prezidentiala…

- 10 septembrie este declarata de ONU ziua internaționala a prevenirii sinuciderii Accidentele de mașina, tuberculoza, violența și sinuciderile sunt primele patru cauze ale morții tinerilor, conform unui studiu din 2019, cel mai recent disponibil, al Organizației Mondiale a Sanatații. Astazi, 10 septembrie,…

- Ion Minzana: Nu aș mai fi vrut sa revin la acest subiect, dar viața este cinica. Astazi, „Doctorul Problema” ne-a amenințat ca iși va da demisia, motivul fiind unul foarte complicat pentru domnul doctor: i s-a cerut sa se prezinte, totuși, la locul de munca la ora inceperii programului și sa plece de…

- Avand in vedere acuzele aparute in spațiul public cu privire la condițiile de acordare a locuințelor de serviciu, pentru o corecta informare, conducerea Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP) formuleaza o serie de precizari: Spitalul Județean de Urgența Pitești a intreprins, in permanența, demersuri…

- Subvariantele Omicron BA.4 și BA.5, identificate pentru prima data in Africa de Sud, ar putea deveni in curand tulpinile dominante in Europa și SUA, spun experții in sanatate, transmite BBC. Cele doua tulpini au fost adaugate pe lista de monitorizare a Organizației Mondiale a Sanatații inca din luna…