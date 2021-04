Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a…

- Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca se delimiteaza de mesajul transmis autoritatilor de mai multi medici si farmacisti in legatura cu restrictiile si combaterea pandemiei. Organizatia a precizat ca cel putin unul dintre medicii care apare ca ar fi semnat documentul sustine ca nu a facut acest…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca nu are in vedere o relaxare a restrictiilor actuale impuse in contextul pandemiei SARS-CoV-2, deoarece asteapta rezultatele masurilor, adaugand ca ‘Romania inca pastreaza masurile cele mai relaxate din Uniunea Europeana’. ‘In acest moment vrem sa vedem rezultatele…

- Seful Executivului a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA si a reiterat angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii proiectelor strategice bilaterale cu parteneri americani, arata comunicatul de presa al Guvernului. Cu acest prilej,…

- Mai multe cladiri din Bucuresti, Constanta, Cernavoda, Iasi si Craiova vor fi iluminate in rosu, miercuri seara, cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Tuberculozei. Mesajul pe care Parteneriatul Stop TB Romania il transmite in acest an este: "Mergi la medic! Pentru tine si pentru cei…

- Activitatea Centrului european de agrometeorologie, ce va fi gazduit de Romania, ar trebui sa devina operationala din 2023, iar obiectivul nostru este sa devenim unul dintre serviciile meteorologice cele mai performate din sud-estul Europei, a declarat, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, directorul…

- Premierul Florin Cițu a spus joi, referitor la estimarile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) privind evoluția pandemiei cu COVID in Romania, ca "realitatea a fost intotdeauna mai buna decat scenariile".