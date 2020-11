Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Romaniei se sarbatorește și la Cascada Niagara, grație unei inițiative a Ambasadei Romaniei din Ottawa și a emisiunii Noi Romanii, realizata de timișoreanul Raul Dudnic. „La solicitarea emisiunii noastre TV, Noi Romanii, Niagara Parks Commission a fost de acord sa lumineze cascada in culorile steagului…

- Amazon ofera bonusuri in valoare totala de jumatate de miliard de dolari angajaților din prima linie, in SUA. Cat primește fiecare salariat Amazon a anuntat ca va cheltui in SUA peste 500 de milioane de dolari pentru a acorda bonusuri angajatilor din prima linie care lucreaza in perioada sarbatorilor,…

- Timișoreanul Raul Dudnic a caștigat premiul pentru televiziune acordat de The Canadian Ethnic Media Association (CEMA), la cea de-a 42-a ediție a evenimentului „Annual Awards for Journalistic Excellence“, distincțiile fiind acordate in cadrul unui spectacol virtual care a avut loc in seara zilei de…

- Criza de Covid-19 determina companiile sa adapteze modul de lucru al angajatilor la noile conditii, iar industria fintech nu face exceptie. Ca masura de limitare a raspandirii noului coronavirus, fintech-ul unicorn Ebury pune in stand-by deschiderile de noi birouri fizice si isi continua extinderea…

- Campioni pe metru patrat, langa Timișoara, la o acțiune de care copiii s-au bucurat din plin. A doua serie a acțiunii de distribuție a Revistei “Nascut pentru Sport” Timiș a debutat marți, 6 octombrie, in comuna Ghiroda! La aceasta acțiune au participat: Marius Mihai Poclid – președintele CSC Ghiroda…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuni, valabila in zone din judetele Arad si Timis.Donald Trump, mesaj dupa externare: Sa nu va fie frica de Covid-19! Am fost in prima linie Conform prognozei de specialitate,…

- Votul romanilor a adus victorii neașteptate pentru unii candidați și esecuri rasunatoare pentru alții, care au condus primarii sau consilii județene ani in sir. Timișoara, de exemplu, l-a vrut primar pe un tanar nascut in Germania și stabilit apoi in Romania.