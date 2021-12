Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea plutește in aer chiar și la... spalatoria auto! Mai ales atunci cand vine vorba despre relația speciala de dragoste dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu! ”Zana surprizelor”, așa cum o cunoaște toata Romania, nu s-a mai putut abține și a dat frau liber sentimentelor de iubire, in vazul…

- Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii „Punctul culminant” de la Romania TV, lanseaza o provocare tuturor realizatorilor TV din Romania și invitaților acestora. Jurnalistul propune ca toți cei care apar la TV sa iși faca teste toxicologice și sa le faca publice. „Nu e saptamana de la Dumnezeu…

- Nicușor Mocuța este unul din romanii care au avut norocul sa traiasca visul american. A ajuns in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, in urma cu 16 ani, cu 500 de dolari in buzunare. Astazi are propria companie de comerț electronic și circa 100 de locuințe peste ocean și Romania. Intr-o lume total…

- Dincolo ca poarta amandoua același prenume, Andreea Marin și Andreea Esca au cariere impresionante in televiziune. Lucreaza de zeci de ani in lumea media și pare ca nu s-au plictisit, dimpotriva, cu fiecare an care trece devin și mai creative, pare ca iubesc micul ecran din ce in ce mai mult. Acum,…

- REȘIȚA – Managerul Spitalului Judetean de Urgența da asigurari ca unitatea sanitara nu ramane fara gaz metan. Mai mult, Alina Stancovici a rabufnit in fata celui mai periculos val: cel al nepasarii! In urma unor speculatii aparute acum cateva zile si dupa criza caldurii de la Timisoara, lumea se temea…

- Imaginile cu Klaus și Carmen Iohannis, ca doi turiști echipați estival, in vizita la Piramidele din Giza sunt imposibil de privit.Vizita oficiala in Egipt a președintelui Romaniei are rolul ei. Printre alte teme, cea agricola. Egiptul este una dintre marile piețe ale graului, iar Romania are o producție…

- Andreea Marin e una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. De zeci de ani apare pe micul ecran. Puțin știu insa ca vedeta are și o sora. Cristina e mai mica cu cinci ani decat vedeta. Au o relație buna de cand erau mici, sunt alaturi una de alta atat in momentele fericite, cat și in cele de tristețe.…