Stiri pe aceeasi tema

- 12 persoane au fost duse la audieri, iar alte 100, care au calitatea de persoane vatamate The post (FOTO) Percheziții DIICOT la camatari din Targu Mureș și Reghin! 12 persoane, duse la audieri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: (FOTO) Percheziții DIICOT la camatari din Targu Mureș…

- Doi barbați din Mureș au suferit arsuri de gradul II, in urma unui incendiu The post Casa din Șomoștelnic, afectata de un incendiu! Doi barbați au suferit arsuri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Casa din Șomoștelnic, afectata de un incendiu! Doi barbați au suferit arsuri Credit…

- Astfel, peste 40 de polițiști mureșeni s-au alaturat acestui demers de donare de sange The post Zeci de polițiști din Mureș au donat sange appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Zeci de polițiști din Mureș au donat sange Credit autor: Rodica Muresan. Source

- O șoferița din județul Mureș și o femeie din județul Brașov au ajuns The post Accident intr-o intersecție din Targu Mureș! Doua femei, la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident intr-o intersecție din Targu Mureș! Doua femei, la spital Credit autor: Rodica Muresan.…

- Trei persoane au ajuns duminca dupa-amiaza la spital, in urma unui accident The post Accident pe DN 13, in Viforoasa! Trei persoane au fost ranite și au fost duse la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident pe DN 13, in Viforoasa! Trei persoane au fost ranite și au fost…

- Astazi, in jurul orei 10.00, polițiștii Biroului Rutier Tarnaveni au fost sesizați sa intervina la un accident rutier, The post Doi clujeni s-au „pupat" in Cucerdea, pe DN 14A! Unul a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Doi clujeni s-au „pupat" in Cucerdea, pe DN…

- Doua autoturisme au ajuns pe un camp, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier pe DN 14, The post Accident in Botorca! Un barbat din Sibiu și un tanar din Tarnaveni au „aterizat" cu mașinile pe camp appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Botorca! Un barbat din…

- Politistul a mai fost trimis in judecata de procurorii anticorupție pentru savarșirea unor infracțiuni similare The post Politist din Reghin trimis in judecata de DNA dupa ce a primit mita de la un sofer prins beat la volan appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Politist din Reghin…