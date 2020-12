Stiri pe aceeasi tema

Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, in municipiul Campia Turzii a fost pornit in aceasta seara iluminatul ornamental care deschide sezonul Sarbatorilor de Iarna.

- Președintele Klaus Iohannis a decorat, marți, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, mai mulți doctori și asistente medicale, precum și universitați de medicina, in contextul pandemiei de coronavirus. „De Ziua Naționala, urmam tradiția de a onora meritele celor care iși pun viața in slujba protejarii…

- Marți, 1 Decembrie, de la ora 18.00, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, spectacolul ”O scrisoare pierduta” de I. L. Caragiale va fi transmis prin live stream in direct din Sala Mare, pe site-ul instituției, pe canalul YouTube și pe pagina de Facebook a Teatrului Națioanl din Timișoara. Naționalul…

- PodcasturiPandemia nu bate in retragere: Situația in spitalele din țara Minsiterul Sanatații implementeaza proiectul Bancii Mondiale Raspuns de urgența la COVID, menirea caruia este de a dota cu dispozitive medicale instituțiile spitalicești municipale, republicane și raionale, in special secțiile…

- Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la Alba Iulia, oras care in 1 Decembrie ar urma, daca situatia epidemiologica o va permite, sa iasa din carantina, vor fi transmise online, ele neavand loc cu public, potrivit informatiilor prezentate, vineri, intr-o conferinta comuna de presa,…

- Disperați din cauza situației in care se afla, mulți dintre ei simțind amenințarea falimentului, reprezentanții industriei ospitalitații timișorene au trimis un memoriu catre autoritațile locale, Prefectura, președintele Consiliului Județean și primarului ales. „Avand in vedere situația grava, fara…

- Zeci de cadre medicale din Botosani au participat, vineri, la un protest in fata Institutiei Prefectului, in semn de nemultumire fata de neacordarea pensiei de urmas pentru copiii personalului din sistemul sanitar decedat in urma infectarii cu COVID-19. Actiunea de protest a fost organizata de Sindicatul…

- Instituțiile medicale din Armenia au oprit primirea planificata a pacienților din cauza inrautațirii conflictului din Nagorno-Karabah. Ordinul respectiv a fost semnat de ministrul Sanatații, Arsene Torosean, in baza legii ”Cu privire la regimul juridic al starii de razboi”. Acest lucru este anunțat…