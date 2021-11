Stiri pe aceeasi tema

- Jogger, noul vehicul de familie al gamei Dacia, poate fi comandat incepand cu data de 1 Decembrie in intreaga retea de agenti autorizati ai marcii. Potrivit unui comunicat oficial al companiei, acesta va fi disponibil in doua versiuni de echipare, Essential si Comfort. La acestea se adauga seria limitata…

- Incepand cu data de 1 Decembrie noul vehicul de familie al gamei Dacia, Jogger, poate fi comandat in intreaga retea de agenti autorizati ai marcii iar primele livrari sunt programate in luna martie 2022, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Prezentat in premiera mondiala la inceputul…

- Dacia deschide comenzile pentru modelul Jogger. Jogger, noul vehicul de familie al gamei Dacia, poate fi comandat incepand cu data de 1 Decembrie in intreaga rețea de agenți autorizați ai marcii. Prezentat in premiera mondiala la inceputul lunii septembrie la Salonul Internațional al Mobilitații de…

- FOTO ȘTIREA TA| Dacia Spring apare și pe strazile din Alba Iulia: Ce preț are și care este autonomia ei Dacia Spring apare și pe strazile din Alba Iulia: Ce preț are și care este autonomia ei A aparut prima Dacia Spring – full electric si la Alba Iulia. Incepand din 20 martie, Dacia a deschis online…

- UNTOLD 2022 va avea loc la Cluj-Napoca intre 4 și 7 august, transmit organizatorii intr-un comunicat oficial. Tot ei le promit participanților ca timp de 4 zile și 4 nopți se vor distra alaturi de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai, la fel ca in edițiile trecute. UNTOLD, unul…

- Dacian Cioloș a oferit primele declarații dupa ce și-a prezentat programul de guvernare. Acesta a declarat ca masurile expuse trebuie sa fie luate cat se poate de repede, ținand cont ca Romania trece printr-o criza sanitara. Ce masuri vizeaza noul program de guvernare Noul premier al Romaniei a depus…

- Sectorul imobiliar a inregistrat, in primele noua luni ale anului, o creștere de 4% fața de aceeași perioada a anului trecut. Cele mai mari creșteri le-au inregistrat locuințele, atat cele vechi, cat și cele din ansamblurile rezidențiale noi, informeaza un raport al JLL Romania. Aste, prețurile locuințelor…

- Romania U20 – Portugalia U20 se disputa azi, de la ora 19:00, pe stadionul „Anghel Iordanescu” din Voluntari. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Romania U20 va participa, incepand din aceasta toamna, intr-o competiție amicala alaturi de selecționate…