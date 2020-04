Stiri pe aceeasi tema

- China a vandut de la inceputul lui martie aproape patru miliarde de masti unor tari straine in lupta impotriva pandemiei noului coronavirus, au anuntat autoritatile chineze, atente sa disipeze temeri cu privire la calitatea materialului medical exportat, relateaza AFP.

- Apple a conceput masti destinate personalului spitalicesc, care acopera in intregime fata, si va putea produce 1 milion de masti pe saptamana, a anuntat duminica directorul-general al companiei Tim Cook pe Twitter, potrivit AFP, scrie...

- Zeci de detinuti din Mexic s-au ocupat in ultimele saptamani cu fabricarea de masti destinate stoparii raspandirii noului coronavirus in Mexic, relateaza AFP joi. In atelierele mai multor inchisori, in special in Ciudad de Mexico, detinutii confectioneaza circa 2.000 de masti pe zi. "Este o munca foarte…

- Andra este prima vedeta din showbiz-ul autohton care se implica in lupta impotriva coronavirusului donand o suma de bani! Vorbim despre 20.000 de euro, suma ce va ajunge la Institutul Național de Boli infecțioase Prof. „Matei Balș” din Capitala.

- Matteo Salvini, liderul opozitiei italiene, a declarat ca toti parlamentarii italieni care sunt membri ai partidului Liga (de extrema dreapta) vor dona o parte din salariile lor pentru a sustine lupta impotriva noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres.Citește și: Pacienții devin…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, a decis sa se implice in lupta impotriva noului coronavirus. Astfel, Becali a luat legatura cu cea mai mare fabrica de camasi din Romania si a convins conducerea acesteia...

- Jucatoarea de tenis Bianca Andreescu, locul 6 WTA, doneaza o racheta semnata, pentru strangerea de fonduri in lupta impotriva coronavirusului, potrivit news.ro."Familie/Prieteni/Fani! Donez o racheta semnata pentru athletesrelief.org, pentru a ajuta in aceste momente dificile. Puteti dona…

- Consiliul Județean Buzau a reușit sa mai dreaga busuiocul in ceea ce privește condițiile din spațiile de carantinare pe care Instituția Prefectului le-a considerat oportune pentru buzoienii care se intorc din țarile cu zone afectate de coronavirus. Intr-o conferința de presa, președintele Consiliului…