Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului anunta ca va organiza duminica, de Rusalii, o procesiune care urmeaza o veche traditie pentru mediul inconjurator si pentru roadele pamantului, potrivit Agerpres.

O leoaica de la Gradina Zoologica din Targu Mures, Jenny, in varsta de 17 ani, a adus pe lume doi pui, miercuri, in fata a mii de vizitatori veniti sa sarbatoreasca aici Ziua Internationala a Copilului.

Viceprimarul din Targu Mures, Portik Vilmos, a anuntat, luni, ca la incheierea primei etape a recensamantului populatiei din Romania, 73,7% dintre locuitori s-au autorecenzat online, fiind completate 91.445 de chestionare.

Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, ii cere public ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sa clarifice termenii de executie pentru autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures, dupa ce in spatiul public au aparut informatii contradictorii privind unele intarzieri aparute la acest proiect,

Teatrul Evreiesc de Stat organizeaza in perioada 27-29 mai 2022 cea de-a VII-a editie a Festivalului International de Teatru Idis TES FEST, in cele trei zile de festival urmand sa fie prezentate in premiera, pe scena TES, evenimente realizate in colaborare cu artisti internationali, reprezentanti

Concertul in memoria Holocaustului, dedicat comemorarii tuturor victimelor genocidului, va avea loc joi, de la ora 18.30, la Opera Nationala Bucuresti.

Compania Azomures din Targu Mures a anuntat, luni, ca ar putea relua productia de ingrasaminte pentru agricultura odata cu lansarea pachetului european de sprijin pentru industriile energo-intensive, insa graficul de repornire a instalatiilor depinde si de disponibilitatea gazului pentru piata din

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures a anuntat, luni, efectuarea celei de-a treia prelevari de organe din acest an, premiera constand in faptul ca donatorul a fost o femeie de 84 de ani, internata in Sectia Clinica ATI, cel mai varstnic donator din Romania, potrivit Agerpres.