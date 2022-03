Stiri pe aceeasi tema

- Uneori, cu o floare chiar se face primavara! Teatrul Național din Timișoara da un imbold, lanseaza un semnal important angrenajului cultural și social local, regional, transfrontalier, național și, in perspectiva, european, continuand o serie majora de investiții in infrastructura culturala. Sala 2…

- Campania „Timișoara pentru Ucraina” s-a dovedit deja ca fiind una de real succes, mai multe instituții ale statului, ONG-uri, companii, voluntari și oameni din comunitatea timișoreana au lucrat impreuna pentru a le oferi ajutor refugiaților ucraineni. Un numar 573 de refugiați au fost deja inregistrați,…

- Miercuri, 9 martie, de la ora 19, Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara se deschide publicului pentru premiera spectacolului „Copiii nopții” de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara. Cu luciditate și umor, „Copii nopții” este o poveste despre candoare și maturizare, despre acel univers…

- Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara se deschide publicului pentru premiera spectacolului „Copiii nopții” de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara. Este al doilea text pe care tanarul regizor il pune in scena in Romania. Distribuția reunește actori tineri și studenți, fiind o poveste…

- Pentru ca avem cu toții nevoie sa ne reamintim valoarea solidaritații, joi, 10 martie, incepand cu ora 19, la Sala 2, Teatrul Național din Timișoara marcheaza prin proiecția filmului documentar #newTogether – ganduri despre un nou Impreuna doi ani din ziua in care teatrele din Romania s-au inchis pentru…

- Campania „Timișoara pentru Ucraina”, o coaliție de peste 30 organizații și instituții din Timișoara, a pornit organizarea logistica și achizițiile de echipament medical pentru Ucraina, cu un avans de 200.000 lei din fondul de rezerva al campaniei Oxigen pentru Timișoara. In plus, in mai puțin de 48…

- In timp ce in Sala Mare a Teatrului National avea loc spectacolul Prin oglinda, de Malina Petre, dupa volumele de memorii ale poetei Nina Cassian, fatada cladirii a fost iluminata in drapelul national, prefatand sarbatoarea Micii Uniri.

- Sambata, 15 ianuarie, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara prezinta in premiera spectacolul EMINESCU, scenariu pe texte din poezia și publicistica lui Mihai Eminescu. Creat in cadrul CelebrART, program dedicat personalitaților și evenimentelor majore ale culturii romanești și universale,…