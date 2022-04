Stiri pe aceeasi tema

- „Sanatatea reprezinta un factor major pentru starea de bine a fiecaruia dintre noi, dar și un indicator important al capacitații de dezvoltare a societații in care traim. Acest lucru s-a vazut in cei peste 2 ani de pandemie, in care oamenii din intreaga lume au avut de suferit din cauza unui virus care…

- Italia a pus capat starii de urgenta și a inceput de vineri sa elimine treptat restrictiile COVID-19. Starea de urgenta a fost introdusa in Italia pe 31 ianuarie 2020 si s-a incheiat oficial joi. „Incepe o noua faza. Asta nu inseamna ca pandemia s-a incheiat. Nu exista un buton off care sa faca virusul…

- Guvernul va aproba bugetul Fondului de Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu: Practic, vom continua programele deja consacrate si mult-asteptate de romani, si anume Rabla, Casa Verde si Rabla pentru Electrocasnice. Anunțul a fost facut de Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern „Aici…

- Grupul EDP Renewable, unul dintre cei mai importanti investitori in productia de energie verde din Romania, anunța ca are programate investiții pentru obținerea unei productii suplimentare de pana la inca 1.000 de MW, adica dublu fața de capacitatea instalata la acest moment. Anunțul a fost facut cu…

- Romanii vor avea un preț fix pentru energie electrica sau gaze naturale, daca se incadreaza intr-un anumit plafon de consum, a transmis luni primul ministru Nicolae Ciuca. „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile…

- ”Un punct important pe ordinea de zi este sprijinul pe are il acordam comunitatilor locale pentru reducerea efectelor crizei energetice”, a anuntat, luni, in debutul sedintei de Guvern, premierul Nicolae Ciuca. Acesta anunta ca s-au identificat solutii la nivelul Ministerului Dezvoltarii, Ministerului…

- Guvernul reintroduce acordarea unei indemnizatii pentru persoanele ale caror contracte de munca au fost suspendate de catre angajator pe perioada starii de alerta impusa de pandemia de COVID-19, a anuntat, ieri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. „In sedinta de guvern vom adopta o ordonanta…

- Intrebata de saptamanalul Gala daca se va vaccina, actrita, care traieste retrasa in vila de la malul Mediteranei, la Saint-Tropez, a raspuns: „Nu!”. Raspunsul ei insa are la baza motive intemeiate. Actrita Brigitte Bardot a dezvaluit revistei Gala ca nu vrea sa fie vaccinata contra Covid-19, spunand…