- Rusia incearca sa „inghete” luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri seful NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP, transmite Agerpres. „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…

- Fostul vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Cezar-Costin Stancu a fost trimis in judecata de DNA dupa ce i-ar fi oferit 200 de lei mita unui politist pentru a nu il amenda pentru nereguli in trafic. PSD a anunțat intr-un comunicat de presa ca Cezar Stancu și-a dat demisia din Guvern…

- Instalarea iernii in Ucraina schimba o serie de variabile in ceea ce privește acțiunea militara a ambelor forțe combatante. O analiza publicata recent de Jack Watling, cercetator in științe militare la Royal United Services Institute (RUSI / Marea Britanie), arata ca iarna va favoriza armata Ucrainei,…

- Uniunea Europeana ar putea inregistra o crestere economica de 3,3% in 2022, iar rata anuala a inflatiei, probabil, va fi de 9,3% ca medie a nivelul tuturor statelor UE si de 8,5%, in zona euro, urmand ca inflatia sa incetineasca in 2023, potrivit estimarilor Comisiei Europene. „PIB-ul real in Uniunea…

- Ambasada Frantei la Bucuresti transmite ca niciun fel de plangere formala privind conditiile de viata din baza Cincu nu a fost formulata de militarii francezi pana la aceasta data. Ambasada Frantei la Bucuresti aminteste marți, intr-un comunicat de presa, ca decizia de dislocare a trupelor franceze…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, luni, cu cateva ore inainte de audierea sa in Parlament, ca si-a inaintat demisia mea din functia de ministru al apararii nationale. Vasile Dincu a postat pe contul sau de Facebook demisia din funcția de ministru. El susține ca principalul motiv al demisiei…

- Specialistii Registrului Auto Roman (RAR) aduc clarificari cu privire la cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca anvelopele care trebuie montate pe autovehicule in sezonul de iarna. Astfel, toate anvelopele marcate cu M si S sunt conforme, dar specialistii atrag atentia asupra vechimii anvelopelor…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea majora ratele dobanzilor si anul viitor, provocand probleme consumatorilor, in conditiile in care incearca sa slabeasca cererea care contribuie mult la o inflatie tot mai ridicata, potrivit economistului sef al institutiei financiare, Philip Lane, transmite Reuters.…