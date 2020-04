Stiri pe aceeasi tema

- 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 401 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus. ‘In ceea ce…

- Noi masuri in condițiile de criza generate de noul Coronavirus au fost anunțate luni, prin doua ordonanțe militare. ORDONANȚA MILITARA nr. 5 din 30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Pandemia de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra declinului transportului aerian din Europa, așa cum rezulta din imaginile publicate de Eurocontrol care arata o reducere severa a circulației avioanelor mai ales in cazul țarilor cele mai afectate de epidemie: Italia, Spania,

- Doctorul Livia Davidescu, de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova (SJUC), spune ca cea mai mare greșeala a Europei medicale a fost sa aduca in spitale pacienți infectați cu noul coronavirus COVID-19, aceasta fiind cauza infectarii altor pacienți deja internați in acele unitați medicale și a cadrelor…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi ca sunt incercari zilnice de a se scoate din tara tiruri incarcate cu materiale sanitare, care sunt blocate de Politia de Frontiera, potrivit Agerpres."Se incearca, dar avem o colaborare foarte buna cu Ministerul Afacerilor Interne si cu…

- Streinu-Cercel susține „varful” epidemiei va fi dupa Paște, cand romanii se vor reuni in familii pentru petrecerea sarbatorii, dar ca nu ar trebui sa faca asta fiindca cea mai vulnerabila parte din societate sunt varstnicii, in randul carora infecția cu COVID 19 poate fi fatala.”Noi am avut o intrare…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...