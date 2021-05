Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR PLUS București, Claudiu Nasui revine, marți, cu avertismentul dat primarului general Nicușor Dan, conform caruia consilierii formațiunii NU vor vota bugetul Primariei Capitalei, deoarece ”motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna”. USR PLUS București…

- Fostul premier Ludovic Orban marturiseste ca „sufera” pentru faptul ca Virgil Popescu nu mai este ministrul economiei, fotoliul revenind celor de la USR-PLUS, care l-au pus pe Claudiu Nasui. Aflat in vizita in Mehedinți, Orban a ținut sa spuna ca ar vrea ca toate programele de sprijin pentru mediul…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a izbucnit, vineri, pe contul sau de Facebook, acuzand actualii guvernanți de minciuni și informații eronate privind datele pandemiei. Recent, Diana Șoșoaca a mai spus ca adevaratul motiv al excluderii sale din AUR ar fi fost acțiunile sale de convigere a romanilor sa nu se…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, il ataca dur pe ministrul Economiei, Claudiu Nasui, de la USR-PLUS, spunand ca și-așa “apele dau in clocot in coaliția de guvernare”. Roman susține ca ministrul Nasui știe sa iși faca doar imagine pe facebook, dar acțiunile sale nu arata deloc masurile de care…