- Eroii neamului au fost pomeniți joi la Sfanta Liturghie in toate bisericile din Arhiepiscopia Dunarii de Jos, iar la monumentele lor din cuprinsul eparhiei au fost oficiate slujbe de pomenire. Inaltpreasfințitul Parinte Casian a oficiat slujbe de pomenire a eroilor la Galați și Braila. Arhiepiscopul…

- Joi, 10 iunie, de Ziua Eroilor, comunitatea localitatii Vanatori-Neamt si-a comemorat cei 184 de eroi ai comunei cazuti pe campurile de lupta din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Monumentul inchinat eroilor comunei se afla in incinta Bisericii „Inchinarea Maicii Domnului” iar cimitirul unde sunt ingropati…

- La Iasi, la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, reabilitat și restaurat de Primaria Municipiului Iași in 2019, s-a desfasurat o ceremonie militara cu depunere de coroane și un serviciu religios. Edilul Mihai Chirica a prezentat o scurta istorie a monumentului, proiectul avand o valoare de…

- Respectand tradiția de a sarbatorii in fiecare an eroii cazuți pe campurile de lupta din cele doua Razboaie Mondiale și anul acesta cu ocazia „Zilei Eroilor” in toate cele trei sate componente ale comunei au fost oficiate slujbe de pomenire a acestor eroi. La manifestari au fost prezenți preoții celor…

- Astazi, 10 iunie 2021, la Campeni a avut loc o manifestare de omagiere a eroilor neamului romanesc care au cazut la datorie pentru apararea țarii și intregirea neamului romanesc. „I-am omagiat astazi, la Campeni, pe eroii noștri care prin jertfa lor au scris pagini din istoria poporului roman. Unii…

- Eroii neamului nostru au fost si continua sa fie adevarate simboluri ale abnegatiei, ale curajului si ale simtului datoriei, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, joi, la ceremonia organizata cu prilejul "Zilei Eroilor" de la Monumentul "Mormantul Ostasului Necunoscut". "Suntem astazi, impreuna, aici,…

- In fiecare an, Ziua Eroilor este celebrata odata cu sarbatoarea crestina a Inaltarii Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Pasti, evocand memoria celor cazuti de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta, pentru credinta, libertate, dreptate si pentru apararea tarii si intregirea neamului. Cu aceasta…

- Clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase joi, de la ora 12.00, in semn de recunostinta fata de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinta si tara. CITEȘTE ȘI: Starea de alerta – prelungita cu inca 30 de zile. Noi masuri de relaxare sunt anunțate Potrivit unui comunicat al Patriarhiei…