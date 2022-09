Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu (PSD), a declarat miercuri, pentru Știripesurse.ro, ca ar fi nevoie de o dezbatere in societate care sa conduca la o lege a limbii romane. Demnitarul considera ca limba romana iși pierde stralucirea pe masura ce tinerii folosesc tot mai mult rețelele sociale,…

- La 25 august, Ambasada R.P. Chineze in Republica Moldova a organizat prima ediție a seminarului online cu tema „Predarea și invațarea limbii romane in China și in Moldova: tendințe actuale și perspective cooperative”. Peste 20 de experți și cercetatori din mai mult de 10 universitați și instituții de…

- MOTTO: „Limba romana – cea mai frumoasa creație spirituala a poporului roman. Ea ramane marca trecerii noastre ca popor prin aceasta lume.” (Acad. IOAN-AUREL POP) A vorbi astazi, in epoca globalizarii, de locul limbii tale intre celelalte limbi ale lumii pare o tema de prisos, desueta, adica in neconcordanța…

- Tabara Internationala Artistica „Legaturi, Liaisons, Connections" organizata in aceasta saptamana in satul Cloasterf, comuna Saschiz, un proiect-pilot propus spre implementare de coregraful Daniel Pop, a reusit sa ii determine pe participanti si pe localnici sa se exprime prin arta si sa depaseasca…

- Carmen Doreal este un nume bine cunoscut in comunitatea romanilor din Canada, țara sa de adopție, unde se remarca constant prin poezie și pictura. Recent, mai precis miercuri, 3 august, a lansat la Targu- Mureș cel de- al cincilea volum, de poezii, „Pe linia vieții", poeme reunite la indemnul poetului…

- Doua cadre didactice din Targu Secuiesc, prof. inv. preșc. Mihaela Cristea și prof. inv. preșc. Demeter Csilla, au inițiat și au organizat, in cursul lunii iulie a.c., o tabara dedicata invațarii limbii romane de catre copiii etnici maghiari. Mihaela Cristea ne-a comunicat ca in cele doua serii ale…

- Tinta si carte M-am prevalat de avantajele fontului italic si am scris cu litere cursive trei mesaje: un obiectiv fundamental al invatamantului nostru, o sintagma apropiata de numele unei discipline si, nu in cele din urma, titlul unei carti aparute in 1983, la Editura Didactica si Pedagogica. Autorii…