Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta, vineri, ca, in urma unei analize realizate in anul 2022, s-a constatat ca peste 60% din echipamentele medicale din sectiile ATI sunt fara contracte de mentenanta, situatia care trebuie remediata. In acest sens s-au operat modificari legislative, astfel incat banii pentru…

- Dupa mai multe luni de lipsa, la inceputul acestei saptamani a ajuns la Iasi o transa de vaccinuri ROR (rujeolic-rubeolic-oreion). Astfel, in stocurile Directiei de Sanatate Publica Iasi au ajuns 2.680 de doze de vaccin care vor fi distribuite medicilor de familie. „ROR este un vaccin combinat care…

- Alexandru Rafila a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice.„Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca a fost publicata lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul ser impotriva COVID-19, dezvoltat de Pfizer și adaptat pentru a oferi o protectie mai larga fata de tulpina originala si fata de doua subvariante ale variantei Omicron, informeaza Agerpres…