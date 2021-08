Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internationala a Berii, pe autostrada A2, la statia de taxare de la Fetesti, politistii si reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei aulansat o campanie de prevenire a consumului de alcool in randul soferilor.

- Actorul american cu origini germane David Hasselhoff, protagonistul serialului TV "Baywatch", apare intr-un videoclip lansat de Ministerul Sanatatii din Germania pentru a ii incuraja pe rezidentii acestei tari sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. Mesajul videoclipului…

- Consiliul Civic Huedin, impreuna cu Primaria Huedin și Centru de Transfuzii Cluj, organizeaza campania de donare de sange „Fii erou la Huedin! Doneaza sange”.Campania de donare de sange la avea loc joi, 24 iunie 2021, la Policlinica Huedin (spațiul Asociației umanitare Dreptul la viața), etajul 2, intre…

- Integritatea este un concept determinant pentru M.A.I., iar cetațenii, autoritațile statului și societatea civila, deopotriva, au așteptari legitime ca angajații instituției sa iși exercite atribuțiile in mod legal, imparțial și profesionist. In vederea conștientizarii personalului M.A.I. și a cetațenilor…

- Campania de prevenire a fraudelor informatice, inițiata de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, continua. Chiar daca in ultimele doua saptamani numarul sesizarilor privind comiterea de fapte infracționale prin fraudele comise prin sisteme informatice și mijloace de plata electronice, a scazut…

- Directia Generala Anticoruptie (DGA) lanseaza Campania nationala de promovare a integritatii "MAI etic, MAI integru", in perioada mai - decembrie 2021, pentru promovarea integritatii functionarilor Ministerului Afacerilor Interne, precum si in scopul constientizarii personalului MAI si a cetatenilor…