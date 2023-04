Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 aprilie 2023, polițiștii din cadrul I.P.J. Mureș au identificat și reținut un tanar, de 18 ani, din județul Sibiu, banuit de comiterea a trei fapte de furt din locuința. In fapt, la data de 11 aprilie a.c., acesta ar fi patruns, prin efracție, in trei locuințe din Cristești, de unde ar…

- Weekend-ul trecut (1-2 aprilie), la Sibiu, au avut loc Campionatele Nationale de Judo rezervate categoriilor de varsta U14 (copii de 12-13 ani) si U16 (copii de 14-15 ani). A fost o competitie puternica, cu sportivi numerosi la fiecare categorie, semn ca Judo-ul creste de la an la an in popularitate…

- In ziua de 18.03.2023, 3 samurai din Voiniceni au participat la Cupa Miados, in loc. Sibiu, competitie de judo care a adunat la start peste 700 de sportivi din Romania, Moldova, Ucraina, Bulgaria si Ungaria. Sportivii nostri au avut o evolutie destul de buna, 2 dintre ei (Maier Daniel si Gliga Ana)…

- In campionatului național U14, sezonul 2022-2023 baieții noștri au progresat vizibil și au ținut piept multor echipe de valoare din țara. Rezultatul obtinut la finalul acestui sezon – locul 13 dintr-un nr. de 46 de echipe – este un rezultat meritoriu. In cadrul Turneului Final B de la Sibiu baietii…

- LIVE VIDEO| Martiriul lui Horea, Closca si Crisan, comemorat la Alba Iulia: Depuneri de coroane, alocuțiuni istorice și ceremonial religios LIVE VIDEO| Martiriul lui Horea, Closca si Crisan, comemorat la Alba Iulia: Depuneri de coroane, alocuțiuni istorice și ceremonial religios Marți, 28 februarie…

- Asociatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar „BETA" din Ludus, formata din aproximativ 300 de fermieri din judetele Mures, Cluj, Sibiu, Alba, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Harghita, Covasna si Brasov, sustine ca acum, dupa preluarea fabricii de zahar de catre doi antreprenori romani, salvarea societatii…

- Lotul naționalei masculine de baschet a Romaniei se reunește, joi, la Pitești, in vederea partidelor cu Bulgaria și Cipru, din faza a doua a precalificarilor pentru Campionatul European din 2025. Printre jucatorii convocați de selecționereul Dragan Petricevic se numara și reghineanul Rareș Uța, de la…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs luni, 13 februarie, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat…