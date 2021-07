Ultima autorizație necesara pentru deschiderea noului Spital Municipal din Falticeni a fost emisa marți, 20 iulie, de Sf.Ilie, patronul spiritual al orașului. Este vorba de autorizația de mediu. Anunțul a fost facut in premiera de primarul Gheorghe Catalin Coman, la evenimentul de sarbatorire a cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie vestea fiind […] The post De Ziua Falticeniului a fost emisa ultima autorizație pentru deschiderea noului spital. Coman: ”Patronul spiritual al orașului, Sf.Ilie, e alaturi de noi, pentru a da oamenilor vestea așteptata de 30 ani” first appeared on Suceava…