De Ziua Eroilor, depuneri de coroane de flori, în Mioveni Ziua Eroilor a fost decretata sarbatoare naționala prin Decretul-Lege nr. 1693 din 4 mai 1920 și este celebrata in fiecare an de Ziua Inalțarii Domnului, la 40 de zile dupa Invierea Domnului. In acest an, din cauza pandemiei de Covid-19 si a restricțiilor impuse de autoritati, la Mioveni ceremonialul de depunere de coroane din centrul civic s-a desfașurat cu un numar mic de participanți. Printre cei care au dorit sa aduca un omagiu memoriei celor cazuți de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta, pentru credința, libertate, dreptate și pentru apararea țarii și intregirea neamului, s-au numarat… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Argeș a alocat fonduri pentru reamenajarea in totalitate a spațiului in care va funcționa laboratorul biologic de testare pentru COVID-19 al Spitalului Județean de Urgența Pitești. Spațiul se afla in administrarea Consiliului Județean Argeș și va fi dat in folosința gratuita Spitalului…

- La inceputul lunii aprilie, spitalul vechi din Mioveni a fost desemnat sa amenajeze o secție COVID-19. In ciuda amenințarilor cu demisia venite din partea cadrelor medicale și a protestelor localnicilor, hotararea a fost pusa in aplicare. Prin urmare, administrația locala, in speța primarul Ion Georgescu,…

- Biroul de presa al Arhiepiscopiei Alba Iuliei a transmis, prin intermediul unui comunicat, mesajul mass-media al Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, cu prilejul praznicului Invierii Domnului. ”Invierea Domnului este sarbatoarea luminoasa a crestinatatii care ne incre-dinteaza,…

- Invierea Domnului ne gasește in acest an departe de cei pe care ni i-am dori alaturi, insa am incredere ca puterea credinței care ne unește sufletește ne da speranța ca, in curand, totul va fi bine! Biruința Vieții, acesta este mesajul pascal care ne umple sufletele de increderea de care avem nevoie,…

- Prefectul de Buzau, Leonard Dimian, transmite un mesaj special de Sarbatori, in contextul unei perioade atipice de Paști. Dimian vorbește despre situația Covid-19 de la Buzau, despre constrangerile de care trebuie sa ținem cont, dar și de ce este important ca, in continuare, sa stam in casa. „Dragi…

- In seara de sambata, 11 aprilie 2020 – Sambata Sfanta dupa calendarul roman sau latin – papa Francisc prezideaza Vigilia pascala la ora Romei 21.00 in bazilica Sfantul Petru. Desigur, și din pacate, fara participarea credincioșilor. Restricțiile starii de urgența, impuse din cauza pandemiei de Covid-19,…

- Specialistii explica in ce consta Sistemul Real-Time PCR pentru detectia COVID-19 si prezinta complexitatea laboratorului la care se lucreaza in acest moment. - "Aparatul de Real-Time PCR este ultimul din lantul de echipamente de care noi avem nevoie. In spatele lui se afla un intreg laborator de biologie…

- Marinarii militari de pe nava „Viceamiral Constantin Balescu", aflata la comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG in Marea Mediterana, au transmis un scurt mesaj tuturor romanilor care sunt afectați de criza provocata de noul coronavirus. Marinarii romani de pe nava „Viceamiral…