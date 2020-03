Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți romani au fost martori vineri seara la descoperirea unui nou talent bacauan, in cadrul emisiunii de la Pro Tv, ”Romanii au talent”. Vorbim despre evoluția Aurei Marcu, o stewardeza de 35 ani din Bacau, care a reușit prin interpretarea ei sa-i convinga pe jurați de calitațile ei vocale.…

- Astazi, in sala mare a Prefecturii, a fost prezentat cel mai amplu program, din ultimii 30 de ani, de depistare precoce a tuberculozei, derulat de Ministerul Sanatații in intreaga țara. La eveniment, au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Bacau, Direcției de Sanatate Publica, ai comunitații…

- Grație muncii de echipa dintre organizatori și participanți – parinți-copii-dascali implicați in organizarea, desfașurarea și evaluarea primelor doua ediții ale acestui proiect, anul acesta școlar Proiectul „Cartea, prietena mea”, Ediția a III-a, a fost inscris in OMEC, CAER 5597/16.12.2019 la poziția…

- Consumatorii de energie electrica și gaze naturale iși pot schimba, de miercuri, 12 februarie, mai simplu și mai rapid furnizorii. Miercuri intra in vigoare Ordinul Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) nr. 234/2019 Ordinul ANRE extinde termenul in care se poate schimba furnizorul…

- Il ador pe Irvine Welsh. Și ma dau in vant dupa o vorba de a sa. O vorba pe care i-a pus-o in gura lui Frank Begbie: „Nu are niciun rost sa-ți tai penisul doar pentru a le face in ciuda testiculelor”. Bun, Franco o spune cu totul altfel, ca pe strada, dar eu am […] Articolul De la Irvine Welsh citire…

- In stația de la Gheraiești au fost deja montate pompele și urmeaza instalarea tablourilor electrice. In același timp se lucreaza la construcția rezervorului și a stației de clorinare din Margineni. Toate echipamentele necesare (grupuri de pompare, electrice, vane) celor trei stații (Gheraiești, Margineni,…

- In peisajul urban a aparut de la inceputul acestei saptamani un nou centru de sanatate. Amplasat pe Bulevardul Unirii 41A, intr-un spațiu nou și modern, noul centru de sanatate, Raw Therapy Motor Gym este un proiect al unor tineri de viitor. Mai mult decat atat, tinerețea lor transmite o energie pozitiva…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Luncani (comuna Margineni), coordonați de profesoarele Camelia Ababei și Mihaela Timaru, au confecționat obiecte handmade pentru Sarbatorile de iarna și au organizat un „Targ de Craciun” in colaborare cu elevii de la Școala Gimnaziala Parava, coordonați de profesor Liliana…