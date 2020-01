Stiri pe aceeasi tema

- Ma apropii de 50. Fetele cresc, baietii sunt mari si trebuie sa fie mandri de mine! , a declarat Anamaria Prodan la un eveniment monden la care a aparut stralucind, intr-o rochie foarte transparenta, care ii punea in valoare formele, dar și silueta perfecta.

- Protagonista serialului "Sacrificiul" s-a confruntat cu multe nemulțumiri in adolescența, contrar atuurilor fizice cu care a fost inzestrata și de care a devenit conștienta ceva mai tarziu. In prezent, Oana Carmaciu primește multe complimente legate de fizicul ei, același pentru care a suferit in adolescența.…

- Doua fete, de 14 si 15 ani au fost date in urmarire nationala, dupa ce nu au mai ajuns la intalnirea cu unchiul uneia dintre ele, iar barbatul a anunțat imediat autoritațile. In ultimul contact relefonic avut cu fetele, politistii au aflat ca fetele se aflau intr-un autoturism, impreuna cu…

- CHIȘINAU, 13 dec - Sputnik. Un angajat al Politiei a fost retinut de ofiterii CNA si procurori intr-un dosar de coruptie. Retinerea a avut loc pe strada Eminescu din Capitala si s-a incheiat cu focuri de avertisment, efectuate de mascatii CNA. © Sputnik / Miroslav Rotari Operațiune de reținere in…

- Ștefan Risipiceanu este complicele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut, in vara acestui an, ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, doua adolescente de 18 și 15 ani. Potrivit spuselor acestuia, fetele ar fi fost incinerate intr-un butoi, dar momentan autoritațile…

- De cand a nascut-o pe Mayra, fiica ei cea mare, Rocsana Marcu nu a plecat de acasa decat atunci cand a venit vorba de recitaluri sau proiecte platite. De mai bine de 13 ani cantareața nu a mai avut parte de nicio vacanța, așa ca o prietena apropiata i-a sarit in ajutor și a invitat-o […] Post-ul Rocsana…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a jucat, sambata seara, la Sala Sporturilor, in compania CSM-ului Targoviste. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au fost invinse cu scorul de 55-76, dupa ce, la pauza, tabela arata 24-42. Oaspetele au aratat un baschet bun si au…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a inregistrat, duminica seara, cel de-al doilea succes in Liga Nationala. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au jucat in deplasare, pe terenul celor de la CS Agronomia Bucuresti. Phoenix Știința a inceput partida cu Andreea Beldian,…