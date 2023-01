Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Teatrul Tamasi Aron din Sfantu Gheorghe isi asteapta spectatorii sa sarbatoreasca impreuna Ziua Culturii Maghiare, chiar in 22 ianuarie, duminica seara, cand teatrul devine spatiul de intalnire intre mai multe arte: de la ora 18.00, in holul Teatrului, spectatorii sunt asteptati la vernisajul…

- Deși Ziua Culturii Naționale a fost duminica, 15 ianuarie, evenimentele culturale nu se opresc nici saptamana aceasta. Primaria Municipiului Turda și Teatrul Național „Aureliu Manea” va invita la un concert de muzica și poezie romaneasca. Evenimentul va avea loc marți, 17 ianuarie, incepand cu ora 19:00…

- Teatrul George Ciprian si Liceul de Arte "Margareta Sterian" Buzau va invita duminica, 15 ianuarie, de la ora 11.00 la un Recital de Muzica și Poezie și spectacole ONLINE ce marcheaza Ziua Culturii Naționale 2023. *ACCESUL ESTE GRATUIT. Recitalul de muzica și poaezie este susținut de Liceul de Arte…

- Duminica, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava va avea loc un eveniment care va impleti teatrul cu poezia, muzica și pictura. Acesta se va desfașura in spațiul expozițional situat la etajul al III-lea al fostului Cinematograf Modern, ...

- ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie” la Teatrul „Tony Bulandra„, in debutul noului an, dupa pauza sarbatorilor de iarna. Duminica, 15 ianuarie 2023, ora 19:00, va avea loc, in foaierul Teatrului „Tony Bulandra”, evenimentul ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie”. Vor da „trup” versurilor…

- Zoltan Octavian Butuc revine la Timișoara pentru o seara speciala care va avea loc sub genericul „Colinda mea pentru voi“ evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 23 decembrie, de la ora 18, la Viniloteca. „Eu – Zoltan Butuc. Actor = scena / lumini / public / emoție. Necum vreun analist, comentator,…

- Miercuri 7 decembrie Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara ii invita pe toți iubitorii de frumos la o „Seara de lied și poezie“, de la ora 19, la Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara. Evenimentul promoveaza tinerele talente de la specializarea…

- Centrul de Cultura Arcuș a pus in vanzare biletele pentru concertul „Wind Water Earth” care va avea loc in data de 20 noiembrie a.c, și-i are ca protagoniști pe Alexandru Tomescu – vioara, Sinziana Mircea – pian și Ștefan Cazacu – violoncel. Muzica este semnata de compozitorul Dan Popescu. Potrivit…