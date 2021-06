Stiri pe aceeasi tema

- Continuam seria de interviuri despre sport și fitness cu oameni care ne inspira. Zilele acestea am stat de vorba cu Florea Cosmin, un tanar antrenor de fitness din Brașov. In varsta de 26 de ani, Cosmin este inzestrat cu o experiența vasta in domeniul fitness-ului de peste 9 ani, iar acum e pregatit…

- Dan Negru are 26 de ani, locuiește in Cluj-Napoca, este antrenor de fitness, și a inceput „sa traga de fiare” acum 8 ani, dupa ce a hotarat ca trebuie sa faca o schimbare majora, iar aceasta necesitate ulterior s-a transformat intr-o mare pasiune și job. Sportul este viața lui și nu iși imagineaza o…

- Continuam seria de interviuri despre sport și fitness cu oameni care ne inspira. Zilele acestea am stat de vorba cu Catalin Croitoru, un tanar antrenor de fitness din București. In varsta de 37 de ani, Catalin este inzestrat cu o experiența vasta in domeniul fitness-ului de peste 10 ani, iar acum e…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? PETREA ANDREI: Salut, ma numesc Petrea Andrei, am varsta de 20 de ani. Pasiunea pentru acest sport a venit inca de cand eram mic copil… la varsta de 16 ani cand m-am apucat…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? MIHAI TODORAN: Salutare. Ma numesc Mihai Todoran. Fac antrenamente de forța din liceu… cam pe la varsta de 15-16 ani, in schimb, in 2016 m-am apucat cum trebuie, am inceput…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? SCARLAT GEORGE: Ma numesc Scarlat George Ștefan, iar pasiune mea pentru sport vine din atracția mea pentru lucrurile mai „altfel” ca sa le spun așa. Mi-a placut mereu sa fiu…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? NOVAC NICUȘOR: Salut, numele meu este Novac Nicușor, sunt din Constanta, am 24 de ani. Fac sport de cand eram cat o gantera, și la propriu și la figurat, deoarece eram foarte…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? GABRIEL STATE: Salut! Ma numesc Gabriel State, și am 27 de ani, locuiesc In București, nascut și crescut in Berceni. Pasiunea aceasta pentru fitness, pot spune ca am capatat-o…