Stiri pe aceeasi tema

- Casele si proprietatile oligarhilor rusi vizati de sanctiuni ar putea fi folosite pentru a gazdui refugiatii din Ucraina, a declarat, duminica ministrul britanic Michael Gove. Intr-o declaratie pentru BBC, el a spus ca se doreste ca aceste locuinte sa fie folosite in scop umanitar: "Noi spunem: . Daca…

- Secretarul de stat pentru locuințe, comunitați și administrația locala din Marea Britanie, Michael Gove, a declarat pentru BBC ca locuințele și proprietațile miliardarilor ruși, sancționați de autoritațile de la Londra, ar putea fi folosite pe post de adaposturi pentru refugiați.„Noi spunem ca daca…

- Ambasadorul Ucrainei in Marea Britanie a fost aplaudat in picioare de catre parlamentarii din Camera Comunelor. A fost aplaudat la inceputul sesiunii de intrebari a prim-ministrului. In timpul sesiunii, premierul britanic Boris Johnson a refuzat sa comenteze daca vor fi impuse sancțiuni impotriva miliardarului…

- ”Ii indemn pe rusi sa nu escaladeze acest conflict, insa trebuie sa fim pregatiti ca Rusia sa caute sa foloseasca cele mai rele arme”, declara Sky News Liz Truss. Curtea Penala Internatonala (CPI) umareste evenimentele din Ucraina, iar Putin si Guvernul rus vor suferi ”consecinte grave” daca comit crime…

- „Comunitațile de informații din SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Putin pentru Ucraina. Am expus incercarile lui de a crea „steagul fals”, atacuri false pentru a-și justifica invazia. Am dezvaluit planurile sale de a asasina lideri și inalți oficiali ucraineni”, a spus Richard Moore.„Acest…

- Marea Britanie și Polonia se pregatesc sa incheie un pact trilateral cu Ucraina care vizeaza consolidarea securitații regionale, a declarat marți premierul ucrainean Denis Șmigal, primindu-l pe omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, la Kiev. Londra și Varșovia și-au oferit ajutorul Ucrainei pentru…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza marti la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean despre tensiunile de la granita cu Ucraina, reînnoind totodata apelurile ca Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei, transmite AFP, citat de Agerpres. "Ca prieten si partener democratic,…

- Marea Britanie ia in considerare posibilitatea unei desfașurari majore a NATO, parte a unui plan de consolidare a frontierelor Europei, ca raspuns la masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, a transmis Guvernul de la Londra, potrivit Reuters.Marea Britanie a spus ca orice incursiune rusa in Ucraina…