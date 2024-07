Stiri pe aceeasi tema

- Noi picturi murale interesante din secolul al XIV-lea au fost descoperite de restauratorul Tamas Szakats pe peretele exterior al bisericii medievale din Saciova, un mic sat din judetul Covasna apartinand comunei Reci – a relatat vineri portalul de stiri Szekelyhon.ro. Doua scene sunt vizibile intr-o…

- Muzeul Național Secuiesc este unul dintre cele mai vechi muzee din Europa Centrala și cea mai mare colecție publica maghiara dincolo de granițele Ungariei, a carui fondatoarea este „marea doamna" covasneana, Csereyne Zathureczky Emilia. Cladirea a fost proiectata de Kos Karoly. In cadrul expoziției…

- In centrul orașului Beclean din județul Bistrița-Nasaud vei descoperi Castelul Beclean și o noua fila din istoria nobilimii maghiare din Transilvania. Circumstantele construirii castelului sunt neclare, dar, pe parcursul istoriei sale, Castelul Beclean a fost martor la numeroase evenimente importante…

- Biserica catolica il celebreaza in fiecare an, in 13 iunie, pe Anton de Padova, frate din Ordinul franciscan al minorilor conventuali, preot și invațator al Bisericii (1195-1231). Fiind patronul secundar al Bisericii romano-catolice Sfantul Anton de Padova (Sf. Nicolae) din Piata Pacii joi va fi marcat…

- In satul Șieu-Magheruș din zona Bistriței ai ocazia sa descoperi un castel aparte, ocrotit de un parc dendrologic divers, cu o multitudine impresionanta de specii de arbori și flori: Castelul Bethlen din Arcalia. Inițial o reședința nobiliara ridicata in secolele XVII-XVIII, a fost transformat in jurul…

- Daca escalada este pasiunea voastra sau daca sunteți in cautarea unei provocari care sa va depașeasca limitele, atunci Cheile Varghișului vor fi cu siguranța locul vostru preferat! Traseele incitante de escalada, inclusiv mai multe trasee de franghie, și traseul de Via Ferrata va așteapta sa descoperiți…

- Consiliul Județean a anunțat rezultatele evaluarii proiectelor depuse in cadrul concursului de proiecte pentru anul 2024. In urma procesului de selecție, au fost acceptate pentru finanțare 447 de cereri, din totalul de 549. Cele mai numeorase vor fi in domeniul recreerii, respectiv 136 de proiecte.…