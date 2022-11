Stiri pe aceeasi tema

- ”Am inregistrat ieri foarte multe recorduri la nivelul tarii, mai ales in partea de sud a teritoriului. De maine insa temperaturile incep sa scada. Vom reveni pana la sfarsitul acestei luni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care probabil spre sfarsitul lunii nu vor mai depasi 15 grade…

- Vremea, nefireasca in luna noiembrie intrucat temperaturile depasesc 25 de grade, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Un val tropical va intra in țara noastra astfel ca va aduce temperaturi de vara. Ce iarna ne asteapta, de fapt, vedeți un pic mai jos. Val de aer tropical…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicate din ultimele zile vor mai dura pana miercuri, cand un val de frig va cuprinde țara noastra. Meteorologii au emis progniza pentru urmatoarele zile, iar incepand de miercuri, temperaturile mari, de peste 15 chiar și 20 grade Celsius, nu se vor mai regasi. De…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile pentru regiunea Maramureș. Astfel, saptamana aceasta valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale, respectiv valori de 16 pana la 18 grade Celsius. Meteorologii avertizeaza ca incepand…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Vremea va fi oscilanta pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu perioade in care valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 30 de grade Celsius, dar si intervale in care temperaturile nu vor mai depasi 25 de grade si va ploua, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata…

- Temperaturile scad ușor, duminica, in Capitala, dar raman peste normele climatologice ale perioadei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod galben care vizeaza un val de caldura care afecteaza aproape toata țara, mai puțin zona centrala. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 37 de grade. Potrivit ANM, in intervalul 28.08.2022, ora 10:00…