De vineri ne vedem la Alba Fest

- B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții și Antonia sunt cap de afiș la cel mai așteptat eveniment al acestei veri. Cei mai buni dintre cei buni, un spectacol 100% romanesc ii așteapta pe albaiulieni chiar la ei in oraș in perioada 8-10 iunie. „Alba Fest® nu este un eveniment de…

- In luna mai Baia Mare devine Capitala Tineretului din Romania 2018-2019. La ultima ședința de Consiliu Local s-a votat bugetul pentru debutul acestui moment important din viața comunitații baimarene, din viața tinerilor din Romania. Astfel, in zilele de 1 și 2 mai , Baia Mare-Capitala Tineretului din…

- De 1 mai, in Baia Mare va avea loc un concert la care vor lua parte mai multi artisti si trupe. Conform informatiilor furnizate de conducerea municipalitatii, pe scena se vor afla Randy, Alina Eremia, Vunk, Irina Rimes, Andra, Carla’s Dreams, Inna, Dorian Popa, Lidia Buble, Antonia, Simely, Delia, BUG…

- Andra, Carla's Dreams si Smiley au fost nominalizati la categoria "Artistul anului 2017" la Premiile Muzicale Radio Romania. A XVI-a editie a Premiilor Muzicale Radio Romania va avea loc pe 16 aprilie, la Sala Radio. "Ca in fiecare an, Radioul public va premia, in cadrul unui concert-spectacol,…

- Ca in fiecare an, radioul public va premia, in cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, performantele deosebite in muzica romaneasca pop, pop-dance, folk, rock si pop-rock a anului anterior. Trofeele vor fi acordate pentru 16 categorii, pentru care au fost nominalizati 25 de artisti si 24 de piese…

- Noul show-ul al Antenei 1, The Four - Cei Patru, va debuta la finele acestei luni. Emisiunea jurizat de Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo, cu Macanache prezentator, va fi difuzat din 31 martie, de la 20:00, la Antena 1.