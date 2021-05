Stiri pe aceeasi tema

- Modificari importante in Codul Penal și Codul de Procedura Penala permit supravegherea unori agresori cu brațara electronica. Mult diputatul subiect pe aceasta tema a fost finalizat. Concret,vineri intra in vigoare Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional…

- Maine intra in vigoare Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, dupa ce, la inceputul saptamanii, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pe seama caruia va avea loc demersul in cauza. Codul Penal, Codul de Procedura Penala și alte acte…

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis, informeaza Mediafax. Legea a fost adoptata in Parlament in urma cu o luna, iar aceasta se va aplica in cazul celor arestati la domiciliu si a celor…

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale a fost promulgata de catre presedintele Klaus Iohannis, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Deputatii au adoptat proiectul pe 21 aprilie, cu unanimitate de voturi. Acesta are ca obiect de reglementare…

- Deputatul PNL de Brasov, Gabriel andronache, a anuntat ca a realizat demersurile finale pentru adoptarea cat mai curand posibil a Proiect de Lege privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale (PLx nr.129/2020). „In urma consultarilor repetate cu initatorii,…

- Proiectul de lege prin care agresorii ar urma sa poarte brațari electronice a fost finalizat și intra in dezbaterea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, iar daca obține aviz favorabile va merge la vot. Ioan Cupșa, deputatul PNL spune ca prin adoptarea proiectului de lege privind purtarea…

- Malaezia va obliga din 11 martie orice persoana testata pozitiv cu COVID-19 sa poarte o bratara electronica pentru localizare, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Adham Baba, relateaza dpa.

- Malaezia va obliga incepand cu 11 martie orice persoana testata pozitiv cu COVID-19 sa poarte o bratara electronica pentru localizare, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Adham Baba, relateaza dpa.