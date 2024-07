Burberry a anunțat luni plecarea imediata a directorului general Jonathan Akeroyd, in contextul in care a inregistrat rezultate „dezamagitoare". Sectorul de lux e presat de cererea slaba din China. Akeroyd, in varsta de 57 de ani, pleaca dupa mai puțin de doi ani și jumatate la conducere. Britanicul este inlocuit de Joshua Schulman, fost director general la marcile americane de moda Michael Kors și Coach.