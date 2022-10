Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca ataca Occidentul cu orice ocazie, Vladimir Putin pare sa fie un fan al produselor de lux din Vest. Cea mai recenta dovada, haina pe care a purtat-o la discursul din Piața Roșie, unde a sarbatorit anexarea celor patru teritorii ucrainene. Potrivit presei de la Kiev , Putin a purtat o jacheta…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Se așteapta ca președintele rus Vladimir Putin sa anunțe vineri ca Rusia anexeaza alte patru regiuni din Ucraina, dupa o serie de referendumuri pe care Occidentul le-a denunțat ca „false și ilegitime”, organizate in ultima saptamana in zonele ocupate ale țarii. Președintele rus Vladimir Putin este așteptat…

- Amenințarile nucleare facute de Vladimir Putin privind Ucraina și Occidentul nu au ramas fara un raspuns dur din partea NATO. In urma cu puțin timp, au aparut primele avertismente clare la adresa lui Vladimir Putin, in cazul in care acesta va decide sa lanseze atacuri cu arme nucleare impotriva Ucrainei.…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- „In adancul statului secret al Rusiei, un agent lucreaza impotriva lui Vladimir Putin. Ofițerul FSB, supranumit Vantul Schimbarii, scrie in mod regulat mesaje care dezvaluie adevarul despre barbaria care se desfașoara in numele Rusiei. Revelațiile din interior trebuiau impartașite cu Occidentul. Mi-a…

- Istoricul Armand Gosu a declarat ca sfarsitul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, ar putea veni intr-un an, un an si jumatate cel mult, precizand ca scoaterea acestuia din scena va fi o combinatie intre serviciile secrete si miscari de protest. Armand Gosu a fost intrebat, duminica, la emisiunea…

- Miercuri, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca in prezent se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, „mai justa si mai orientata social”,…