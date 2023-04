De unde vine tradiția vopsitul ouălor în spațiul răsăritean și cum a ajuns să fie adoptată la noi In prezent, vopsirea oualor de Paste este o traditie raspandita in multe tari crestine, printre care se numara Serbia, Romania, Bulgaria, Grecia, Belarus, Rusia, Moldova, Ucraina si Macedonia.Ouale de Paste reprezinta simbolul renașterii, al vietii si al bucuriei si sunt decorate cu diverse culori si modele. In traditia ortodoxa sarba, ouale sunt vopsite in Joia sau Sambata Mare, folosind vopsele artificiale sau naturale. Culoarea predominanta este rosul, simbolizand sangele lui Iisus Hristos, insa alte culori, precum albastru, verde sau galben, sunt de asemenea utilizate. Ouale sunt decorate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

