- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa, Iulia (33 de ani), s-au aflat timp de mai multe saptamani la terapie intensiva, fiind gasiti pe 4 martie in stare de inconstienta pe o banca, in Salisbury, dupa ce o forma lichida a agentului neurotoxic…

- Medicul selectionatei Rusiei, Eduard Bezuglov, a negat ca fotbalistii rusi s-ar fi dopat în timpul Cupei Mondiale, dupa ce cotidianul german Sueddeutsche Zeitung a dezvaluit, saptamâna trecuta, ca jucatorii rusi au inhalat amoniac înaintea victoriei cu Spania, din optimile de finala,…

- Președintele Donald Trump și-a dat numarul personal de telefon unor lideri straini, dupa ce a ajuns in funcția de președinte al SUA. Oficialii de la casa alba au fost„”șocați” cand au aflat ca sumar...

- In Europa si Statele Unite, svastica a devenit simbolul asociat cu nazismul, dar radacinile sale au mii de ani si, in trecut, a fost folosit ca simbol aducator de noroc. Pe masura ce exista din ce in ce mai multe dovezi ale istoriei sale pre-naziste...

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi, jurnalistul Liviu Avram, istoricul Madalin Hodor, scriitorul Radu Vancu sunt cateva dintre personalitatile care vor fi premiate vineri de Societatea Timisoara pentru promovarea democratiei si a valorilor europene, in timp ce liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea…

- Societatea Timișoara premiaza, in fiecare an, instituții și personalitați pentru promovarea democrației și a valorilor europene. Astfel, la 28 de ani de la lansarea Proclamației de la Timișoara, organizația reafirma principiile și valorile in care a crezut și pentru care a luptat in tot acest timp.