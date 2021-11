De unde vine refuzul românilor de a se vaccina. Psihiatru: Mass-media sunt de vină Mass-media sunt considerate principalele vinovate pentru informarea gresita a romanilor care sunt impotriva vaccinarii. Refuzul romanilor de a se vaccina provine din greselile de comunicare ale autoritatilor, dar si ale mass-media, care nu recurg la metodele potrivite pentru a arata care sunt avantajele vaccinarii, considera specialistii. Acestia spun ca in cadrul emisiunilor TV ar trebui sa fie invitati mai multi medici, virusologi sau epidemiologi, in care romanii ar avea mai multa incredere. „Mass-media poate influenta considerabil populatia prin mesajele pe care le difuzeaza in spatiul public.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

