De unde vine noul proprietar al Adesgo

Cel mai mare producator de ciorapi din Romania, Adesgo, și-a schimbat proprietarul. Tranzactia a fost semnata in luna martie si urmeaza sa fie finalizata la jumatatea acestui an. Cumparatorul este compania israeliana Tefron care a preluat pachetul de acțiuni de la Loar BV, detinuta la randul ei de compania israeliana Argaman Industries. Compania Adesgo a fost consiliata in procesul de vanzare de Casa de avocatura Musat & Asociatii. „Au trecut aproape 100 de ani de la infiintarea companiei-mama Rotex (…). Din mai multe motive, acum a venit momentul sa mergem mai departe, dar sunt multumit ca acordul…