De unde vine furia Rusiei împotriva NATO Furia lui Vladimir Putin fața de vest și fața de expansiunea NATO catre est se bazeaza, aparent, pe o prevedere a tratatului veche de zeci de ani, pe care președintele Rusiei o vede sub amenințare: „indivizibilitatea securitații”. Conceptul afirma in linii mari ca securitatea oricarui stat este inseparabila de celelalte din regiunea sa. Convingerea declarata […] The post De unde vine furia Rusiei impotriva NATO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

