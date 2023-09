Stiri pe aceeasi tema

- In august febra cautarii unui nou loc de munca a atins cote maxime istorice. Au fost peste 700.000 de aplicari, inregistrandu-se astfel un record absolut de activitate la nivelul ultimilor 3 ani. Romanii au vrut din tot sufletul sa-și schimbe cariera. Lunile de vara sunt, de regula, cele care inregistreaza…

- Dupa blind date-ul de marți, Cosmina a fost afectata de concluziile trase de Robert. Fata a plans ore in șir, consolata fiind de Ana. Doamna Anina considera ca ea deține mare parte din vina.

- In noaptea de 30 spre 31 august, pe langa fenomenul de „luna albastra”, va avea loc o „superluna”, adica o luna plina care ajunge la „perigeu”: momentul in care se afla cel mai aproape de Pamant. Prin urmare, luna va aparea mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. In timpul acestui fenomen, Luna…

- Consiliul Superior al Magistraturii a transmis astazi, 7 august 2023, un comunicat de presa pe marginea Proiectului Ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico financiara, precum si pentru modificarea…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la momentul tragediei feroviare care a dat naștere expresiei „acarul Paun”. Accidentul a avut loc pe 2 iulie 1923, in Gara Vintileanca (județul Buzau), cand un tren accelerat care plecase din Bucuresti cu destinatia Iasi s-a ciocnit de un alt tren de marfa. Tragedia…

- Peste 5 milioane de cautari are pe Google expresia „de buna seama”, care a starnit controverse la BAC Romana. Mai exact, inainte ca elevii care susțin examenul de Bacalaureat in aceste zile sa primeasca subiectele la Limba și Literatura Romana, pe Google s-au inregistrat sute de cautari. Situația a…

- Daca planul nu-i va reusi, iar unele alimente de baza vor deveni mai rare pe rafturile magazinelor, el va invinovati patronii hrapareti. Alegerile de anul viitorul forteaza guvernul Ciolacu sa actioneze imediat pentru a livra populatiei povesti, fie ele si desantat de populiste, pentru a capta atentia…